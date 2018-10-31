У Львові п’яний чоловік влаштував стрілянину на вул. Личаківській

На місце прибуло 5 екіпажів поліції

Ввечері 31 жовтня на вул. Личаківській у Львові поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. Він був у нетверезому стані.

Очевидці повідомили у поліцію про те, що невідомий чоловік стріляє з пістолета. Він встиг двічі вистрелити в повітря, розповіла речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Патрульні інспектори, які прибули на місце події, виявили чоловіка у під’їзді. Він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і лежав на підлозі.

Поліцейські з’ясували, що це 40-річний місцевий мешканець. За попередніми висновками, пістолет травматичний.