У Львові госпіталізували чотириденне немовля з підозрою на коронавірус

Аби рятували дітей з підозрою чи хворих на коронавірус, медкам ОХМАТДИТу потрібна допомога небайдужих люднй

У львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ з підозрою на коронавірус перебуває немовля, якому всього чотири дні. У дитини діагностували пневмонію і вона перебуває на штучній вентиляції легень. Є підозра на коронавірус, повідомила ZAXID.NET директорка лікарні Олександра Бурда.

Дитині вже провели одне дослідження на коронавірус, результат – негативний. У понеділок, 6 квітня, біоматеріал дитини відправили ще на одне дослідження, результат якого буде відомий завтра, 7 квітня.

Дитину в лікарню привезли з одного з районів Львівщини. Підозра виникла тому, що батько дитини нещодавно повернувся з-за кордону. Батьків також обстежують на коронавірус.

Дитяча лікарня ОХМАТДИТ, як повідомила Олександра Бурда, визначена базовим стаціонаром для госпіталізації дітей з підозрою чи підтвердженою інфекцією COVID-19.

«З минулої п’ятниці в лікарні не приймають планових і ургентних хворих. Лікарня готується надавати медичну допомогу дітям з підозрою на коронавірус і тим, у кого вже діагностували коронавірусну інфекцію. З 1 квітня стартувала медична реформа, згідно з якою відтепер НСЗУ буде платити лікарні виключно за надані медичні послуги. Оскільки ми зараз не надаємо медичних послуг пацієнтам у зв’язку з пандемією коронавірусу, то нічого заробити наразі не можемо», – каже Олександра Бурда.

Колектив лікарні опублікував на своєму сайті звернення до всіх небайдужих людей з проханням допомогти їм придбати засоби індивідуального захисту для працівників і маленьких пацієнтів.

«У нас є велика потреба у закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників та пацієнтів. А саме: захисні костюми, респіратори, одноразові халати, рукавиці та окуляри, тести на грип та коронавірус. Ми звертаємось до відповідального бізнесу, меценатів і благодійників.

Допоможіть подолати епідемію», - йдеться у повідомленні медиків.

Олександра Бурда додала, що конче потрібне і відповідне резинове взуття для медиків.

Усі, хто має можливість допомогти, лікарі ОХМАТДИТу просять відгукнутися.

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P.S. Коли матеріал вже був підготовлений до публікації, стало відомо, що у батьків немовляти друге дослідження дало негативний результат. Тому є надія, що і в немовляти результат на коронавірус буде негативний.