На заклад і гучну музику звідти постійно скаржилися сусіди

В центрі Тернополя поліція викрила розважальний заклад, який працював під час комендантської години. Під час обшуку всередині клубу перебувало 68 людей разом з персоналом. Також у відвідувачів виявили наркотичні речовини. Правоохоронці стверджують, що власник клубу не закривав приміщення після 23:00 і прикривався «Пунктом незламності». В коментарі ZAXID.NET підприємець пояснив, що таких обшуків від початку літа вже було кілька.

До тернопільських правоохоронців регулярно надходили скарги від жителів навколишніх будинків про те, що на вул. Січових Стрільців розважальний заклад продовжує працювати після початку комендантської години. Тернополяни розповідали про постійну гучну музику після опівночі, крики, а на зауваження власник та персонал не звертали уваги.

Правоохоронці 16 липня провели обшуки в розважальному закладі і виявили там під час комендантської години 68 людей разом із персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку – 13 із них підпадали під критерії для мобілізації.

«За словами працівників поліції, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позиціонував свій заклад з "Пунктом незламності"», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини – два пакетики із канабісом, дві ампули з невідомою речовиною та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних речовин).

Правоохоронці не називають назву закладу і прізвище власника. Однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про клуб «Лисий», який діє на вул. Січових Стрільців. Його керівником є відомий в Тернополі ресторатор та громадський діяч Тарас Ковальчук.

У коментарі ZAXID.NET бізнесмен розповів, що це вже п'ята спроба правоохоронних органів провести обшук в його клубі. Кілька рейдів було на початку червня, коли правоохоронці намагалися вилучити сервери з відео.

«Перед цим обшуком, який відбувся 16 липня, були обшуки у справах, які на пряму не мали відношення до клубу "Лисий" та вилучення сервера відео нагляду, а потім спроба ще раз вилучити сервер, який вже вилучили. По цій частині вже маємо рішення суду про неправомірні дії. Також два тижні тому правоохоронці без ніяких документів увірвались у заклад та завдали тілесних ушкоджень персоналу. Мої працівники зняли побої. У день зняття побоїв правоохоронці відкрили нову справу по діяльності закладу», – розповів Тарас Ковальчук.

Тарас Ковальчук розповів, що наразі не може сказати, чому під час комендантської години у його закладі перебували відвідувачі. Однак додав, що він проведе зустріч для усіх бажаючих, на якій він та його адвокат розповість про всі порушення правоохоронців та чому до обшуків вони залучають працівників військомату.

Тарас Ковальчук відомий в Тернополі тим, що під час карантину через пандемію коронавірусу, в листопаді 2020 року перереєстрував один з своїх ресторанів та хостел на релігійну організацію, аби не виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.