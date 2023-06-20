Львів'янин у комендантську годину перебігав чотирисмугову вулицю

Вночі 20 червня львівські поліцейські затримали львів’янина за порушення ПДР у комендантську годину. А під час перевірки виявили у нього наркотичні речовини.

Інцидент трапився вночі на вулиці Кульпарківській.

«Патрульні помітили громадянина, який перебував на вулиці у комендантську годину. Ба більше, він ще й перейшов чотири смуги руху у невстановленому місці», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Під час встановлення особи та поверхневої перевірки у 26-річного львів’янина виявили zip-пакет з кристалічною речовиною фіолетового кольору, ймовірно, наркотиками.

На львів’янина винесли постанову за порушення ПДР пішоходами, а через заборонену речовину на місце викликали слідчо-оперативну групу. За це йому загрожує кримінальна відповідальність.