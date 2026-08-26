Поліцейські України спільно з німецькими колегами викрили у Берліні власника анонімного сайту

Правоохоронці викрили у Берліні чоловіка, якого підозрюють у багаторічному шантажі українського бізнесмена. Фігурант адміністрував анонімний сайт і телеграм-канал, де регулярно публікували компрометуючі матеріали про підприємця та його бізнес. Про це у середу, 26 серпня, повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, ресурси мали багатотисячну аудиторію та не були зареєстровані як медіа. Починаючи з 2018 року, на них систематично з'являлися негативні публікації та компромат щодо керівника одного з підприємств.

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Правоохоронці стверджують, що після чергової хвилі таких матеріалів підозрюваний висунув бізнесмену вимогу – сплатити 3,5 тис. доларів у криптовалюті. За ці гроші він обіцяв прибрати публікації та припинити подальше поширення компромату. Після отримання коштів матеріали справді видалили з сайту та телеграм-каналу.

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Слідчі Головного слідчого управління та співробітники Кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний перебуває в Німеччині. 26 серпня в межах міжнародної правової допомоги німецькі поліцейські за участю українських правоохоронців провели обшуки в його помешканні в Берліні.

Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші цифрові носії. Також правоохоронці знайшли банківські картки, документи й чеки, які можуть підтверджувати операції з криптовалютою та обготівкування коштів у країнах Євросоюзу. Вилучені матеріали та техніку планують передати українській стороні для проведення експертиз.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його подальшої екстрадиції в Україну. Паралельно слідство встановлює можливих спільників фігуранта.

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Німеччині затримали 33-річного громадянина України, якого підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу. За версією німецького слідства, чоловік збирав розвідувальні дані про оборонне підприємство на сході країни, які могли використати для підготовки диверсії. Правоохоронці вважають його агентом нижчого рівня, який виконував завдання зі збору інформації про військовий об'єкт.