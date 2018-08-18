У Білій Церкві розгромили місце для будівництва першого у місті храму УГКЦ

Погромники під час розгрому вигукували лайливі слова і організовано нищили все, що було на ділянці

СуспільствоВолодимир Пиріг, 18 серпня18643

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У Білій Церкві розгромили місце для будівництва першого у місті храму УГКЦ
фото Київської архиєпархії УГКЦ
Невідомі перешкоджають будівництву храму УГКЦ в Білій Церкві Київської області

У Білій Церкві Київської області вночі 17 серпня група осіб розгромила місце для будівництва першого у місті храму Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Інцидент стався на масиві «Піщаний».

Сайт Київської архиєпархії УГКЦ процитував слова очевидця погрому: «Як тільки ми почули, що трапилось, одразу прибули на місце події. Побачили там жахливу лють та ненависть невідомих людей, які нищили власність громади. Агресивні люди чинили розгром на ділянці майбутнього храму, вигукували лайливі слова, погрози та організовано руйнували все, що там було».

Зазначимо, що в Білій Церкві досі немає жодного храму УГКЦ.

«За декілька років наша громада в місті, ідучи на компроміси та комунікацію з місцевою владою, вже двічі змінювала ділянку для будови храму УГКЦ. Але й на теперішній ділянці нам не дають змоги будувати храм місцеві псевдоактивісти, інспіровані різними силами», – розповів протоєрей Василь Чудійович, канцлер Київської архиєпархії.

Він також запевнив, що громада УГКЦ у Білій Церкві має всі законні дозвільні документи для будови храму.

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