Джейк Салліван заявив про провал стратегічних цілей Путіна в Україні

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що довгострокові стратегічні плани російського диктатора Владіміра Путіна щодо війни, яку він розв'язав проти України, провалилися. Про це повідомляє «Укрінформ».

Салліван, нагадав, що метою глави Кремля було не лише стерти з лиця землі українські землі, але й зруйнувати українську ідентичність.

«Росія вже по суті провалила свої стратегічні цілі в Україні... Вони не досягли цього. Київ вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни знаходяться в українських руках, їх мужньо і вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників по НАТО, а також інших країн з усього світу», – зазначили в Білому домі.

Радник президента США переконаний, що Путіну й в майбутньому не вдасться досягти жодних успіхів. Він зауважив, що хоча на сході росіянам вдалося просуватися «дюйм за дюймом», ЗСУ змусили їх заплатити за це надто високу ціну, те ж саме роблять зараз і санкції.

«Ми продовжимо працювати з українськими військовими і українським урядом над стратегією, яка врешті-решт досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів», – підкреслив Салліван.

До слова, станом на 12 липня російські загарбники наносять артилерійські та ракетні удари, щоб захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, і блокувати міста.