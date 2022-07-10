Українські захисники завдали удари по командних пунктах росіян та знищили склади боєприпасів на окупованих територіях Луганщини, Донеччини та Херсонщини. ЗСУ також завдала удар по військовій частині росіян у Херсоні.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На півдні та сході українські військові не лише тримають оборону, а й завдають удари у відповідь. ЗСУ завдали удари по ворожих командних пунктах та знищили кілька складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини та Херсонщини. У самому Херсоні українські військові завдали ударів по військовій частині російських окупантів.

Українські військові відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку. На Донеччині росіяни «Ураганами» зруйнували житловий будинок, є загиблі, під завалами також перебували щонайменше три десятки людей. Росіяни також самі ж знищили батальйон «народної міліції ДНР», який воює у складі армії РФ на Донеччині.

Вдень російська армія вдарила реактивною системою залпового вогню по Дніпропетровській області. Внаслідок ракетних ударів по Харкову частково зруйновані школа та житловий будинок.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 37 300 військових. Також було знищено:

танків – 1 641 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 823 (+8);

артилерійських систем – 834 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 108 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 694 (+7);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

спеціальна техніка – 66 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Донеччині окупанти «Ураганами» зруйнували житловий будинок, відомо про щонайменше шістьох загиблих.