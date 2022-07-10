На Донеччині росіяни знищили батальйон «народної міліції ДНР», який воює у складі армії РФ. Мова йде про 2-ий батальйон першого армійського корпусу «народної міліції ДНР». Про це стало відомо з розмови окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.

У повідомленні СБУ зазначається, що цю інформацію окупанти намагалися зберегти у секреті. Хоча мобілізовані з «Л/ДНР» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ни*уя. так зрозумів, що толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, за**алися стояти, почали назад відходити… Попали на росіян. Росіяни їх роз**ошили… От тобі й армія, прикинь», – розповідає один із бойовиків «ДНР», якого РФ також мобілізувала на війну проти України.

Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, станом на 10 липня, росіяни вже втратили близько 37 300 осіб особового складу.

Запис СБУ (на аудіо присутня ненормативна лексика)