У Білорусі Державтоінспекція супроводила лебедину сім'ю до озера

Птахи прямували проїжджою частиною до водойми

СвітКатерина Чурилова, 13 червня8751

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У Білорусі Державтоінспекція супроводила лебедину сім'ю до озера
фото газети «Раённыя будні»
Лебеді з виводком на автомобільній трасі

У Пружанах (Берестейська область Білорусі) автомобіль ДАІ супроводжував лебедів з виводком до озера. Птахи ускладнили руху на місцевому автошляху, тому свідки події викликали представників автоінспекції, інформує «Белсат».

Зазначається, що пружанським міліціонерам зателефонував небайдужий перехожий і повідомив, що на кільцевій автодорозі проїжджою частиною йдуть кілька лебедів з виводком. Ці «пішоходи» істотно ускладнили рух автомобілів.

Лебедина сім'я у супроводі ДАІ, фото газети «Раённыя будні»

До місця події виїхали працівники ДАІ, де згодом інспектор побачив пару дорослих лебедів і п'ятьох маленьких пташенят. Він увімнкув проблискові маячки на службовому автомобілі і організував своєрідне прикриття для птахів.

Повідомляється, що завдяки такому міліцейському кортежу лебедина сім’я безперешкодно дісталася до озера.

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