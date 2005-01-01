У Білорусі Державтоінспекція супроводила лебедину сім'ю до озера

Лебеді з виводком на автомобільній трасі

У Пружанах (Берестейська область Білорусі) автомобіль ДАІ супроводжував лебедів з виводком до озера. Птахи ускладнили руху на місцевому автошляху, тому свідки події викликали представників автоінспекції, інформує «Белсат».

Зазначається, що пружанським міліціонерам зателефонував небайдужий перехожий і повідомив, що на кільцевій автодорозі проїжджою частиною йдуть кілька лебедів з виводком. Ці «пішоходи» істотно ускладнили рух автомобілів.

Лебедина сім'я у супроводі ДАІ, фото газети «Раённыя будні»

До місця події виїхали працівники ДАІ, де згодом інспектор побачив пару дорослих лебедів і п'ятьох маленьких пташенят. Він увімнкув проблискові маячки на службовому автомобілі і організував своєрідне прикриття для птахів.

Повідомляється, що завдяки такому міліцейському кортежу лебедина сім’я безперешкодно дісталася до озера.