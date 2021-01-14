За вивішування біло-червоних прапорів можна буде отримати штраф у майже 220 доларів США

Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді президента Білорусі, 14 січня підписав поправки до кодексу про адміністративні правопорушення і процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення Білорусі. Про це повідомляє державне агентство Білорусі «Белта».

Новий кодекс позиціонується як такий, що має «попереджувальний і профілактичний» характер роботи з правопорушеннями.

Агентство зазначає, що нові кодекси спрямовані на лібералізацію адміністративної відповідальності та спрощення порядку притягнення юридичних і фізичних осіб до адміністративної відповідальності.

Водночас, голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Качанова повідомила виданню, що нове законодавство передбачає серйозні штрафи за використання будь-якої «невстановленої символіки».

«У нас є державна встановлена ​​символіка, а все інше – невстановлена. Біло-червоно-білі прапори, звичайно, потраплять – це невстановлена ​​символіка. Вони не мають права бути розміщеними. Це ж не діло, що почали використовувати хто хоче», – заявила Кочанова та наголосила, що Мінськ «вже зачистили, і добре зачистили» від недержавної символіки.

Telegram-канал «Пул першого», близький, за даними місцевих ЗМІ, до прес-служби президента, повідомляє, що за вивішування прапорів жителів країни штрафуватимуть на 580 білоруських рублів (225 доларів США). Для юридичних осіб ця сума становитиме до 1740 білоруських рублів (676 доларів США).

Поправки були розроблені за дорученням глави держави. В силу вони вступлять з 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, в Білорусі з початку серпня тривають протестні акції. Приводом для них послужили підсумки президентських виборів, згідно з якими Лукашенко в черговий раз здобув перемогу в боротьбі за пост глави держави. Протестуючі впевнені, що результати голосування сфальсифіковані. Вони вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів.