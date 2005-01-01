У Бориславі восьмирічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:473610

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У Бориславі з четвертого поверху житлового будинку випала дитина, яка перебувала в гостях без нагляду дорослих. Її з численними травмами шпиталізували.

За інформацією поліції, випадок трапився 6 червня близько 20:30.

«8-річна мешканка Борислава отримала травми, випавши з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі в одному з будинків у місті. Дівчинка була в гостях у подруги і, як попередньо встановлено, впала з власної необережності. Дорослих у цей час в квартирі не було», ‒ йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

Дівчинку з численними переломами і травмами забрали у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини події та винних у травмуванні дитини.

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