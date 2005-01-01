У Британії засудили хірурга за випалювання своїх ініціалів на печінках пацієнтів

У Британії засудили хірурга-трансплантолога Саймона Бремхолла, який випалював власні ініціали на печінках пацієнтів, повідомила британська газета The Independent.

Хірурга, який визнав свою провину за двома обвинуваченнями, засудили до 12 місяців громадських робіт, 120 годин неоплачуваних робіт та штрафу у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Суддя визнав підозрюваного винним у «зловживанні владою та зраді довіри пацієнтів».

«Те, що ви зробили, було зловживанням владою і зрадою довіри, яку ці пацієнти поклали на вас», – заявив суддя.

На 53-річного лікаря в суд подали його колеги. З’ясувалось, що хірург залишив свої ініціали «С» і «Б» на печінці двох пацієнтів під час трансплантацій у 2013 році. Це вдалось виявити під час однієї з операцій із трансплантації донорської печінки пацієнту.

Для випалення «автографів» чоловік використовував аргоновий промінь, яким припікають кровоносні судини для швидшого загоєння. У цей час його пацієнти перебували під анестезією без свідомості.

Одна із жертв хірурга заявила, що досі страждає від завданої психологічної шкоди. Проте медичні експерти зазначили, що випалення на органах за допомогою аргонового променя не шкодить здоров’ю пацієнтів та не може мати негативних клінічних наслідків.

Бремхолл працював у Бірмінгемській лікарні королеви Єлизавети 12 років і вважався досвідченим фахівцем у сфері трансплантації. Він залишив лікарню у 2014 році.