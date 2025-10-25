Провідниками підпалу були Ділан Ерл та Джейк Рівс

Британський суд відправив до в’язниці шістох чоловіків, які підпалили склад із гуманітарною допомогою для України в Лондоні. Слідство встановило, що напад організували на замовлення Росії. Про це повідомило BBC 23 жовтня. «»

Пожежа сталася 20 березня 2024 року в промзоні Лейтона на сході Лондона й завдала збитків на понад 1,3 млн фунтів стерлінгів.

Головний організатор – 21-річний Ділан Ерл із графства Лестершир. Його завербувала ПВК «Вагнер», яку уряд Великої Британії визнав терористичною організацією. Ерл отримав 17 років ув’язнення та ще 6 років умовного нагляду.

Його спільник, 24-річний Джейк Рівс із Кройдона, допомагав набирати виконавців і отримав 12 років тюрми. Обидва стали першими у Британії, кого засудили за новим Законом про національну безпеку 2023 року.

За даними слідства, Ерл зв’язався з куратором Вагнера через Telegram і погодився виконувати «місії» на користь Росії. Склад, який підпалили, належав українській компанії, що відправляла в Україну гуманітарну допомогу, зокрема термінали Starlink. Для гасіння вогню залучили 60 пожежників.

Після нападу Ерл і Рівс планували нову атаку – підпал ресторану та викрадення російського бізнесмена Євгенія Чичваркіна, відомого критика Кремля. Їх затримали до того, як вони встигли це зробити.

Під час обшуку поліція виявила в Ерла російський прапор, наркотики, понад £20 тис. готівкою та криптогаманець із £58 тис.

Керівник британської контртерористичної поліції Домінік Мерфі заявив, що Ерл «діяв як агент іноземної держави, яка намагається сіяти хаос у Великій Британії».

Ще четверо чоловіків, які безпосередньо брали участь у підпалі, також отримали вироки:

Ніі Менса, 23 роки – знімав підпал, 9 років тюрми;

Ештон Еванс, 20 років – знав про змову й мав наркотики, 9 років;

Джейкем Роуз, 23 роки – підпалив будівлі, 8 років і 10 місяців;

Угніус Асмена, 21 рік – організував втечу, 7 років.

Міністр безпеки Дан Джарвіс наголосив, що вироки є «чітким сигналом»: «Велика Британія не терпітиме ворожої діяльності іноземних держав на своїй території».