На Львівщині 71-річний чоловік із пневматичної рушниці вистрілив у безпритульну собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Як повідомили 21 серпня в прокуратурі, інцидент трапився 2 серпня в Бродах. 71-річний чоловік із балкона своєї квартири вистрелив з пневматичної рушниці в безпритульну собаку. Тварина у цей час лежала на прилеглій до будинку території. Наразі собака із вогнепальним пораненням у шию перебуває в Центрі адаптації тварин.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.