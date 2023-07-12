Наприкінці червня у соцмережах почали активно поширювати інформацію про навмисне отруєння собак у Львові

Наприкінці червня у соцмережах почали активно поширювати інформацію про навмисне отруєння собак у Львові. Про випадки повідомляли у різних районах міста, однак на Сихові найбільше. ZAXID.NET поспілкувався із власницями постраждалих і загиблих тварин. Вони переконані, що їхні домашні улюбленці отруїлися протитуберкульозним препаратом, який у парках та на вулицях міста розкидали навмисно. Власниці собак звернулись до поліції, однак звинувачуть правоохоронців у бездіяльності. Нацполіція Львівської області підтвердила, що їм відомо про ситуацію. У відомстві зазначили, що проводять перевірки, щоб надалі вирішити правову кваліфікацію справ.

ZAXID.NET поспілкувався із п'ятьма власницями постраждалих собак. Двоє чотирилапих померли, трьох вдалося врятували. Однак львів'янин Михайло Балог 10 липня повідомив про вісім випадків отруєння собак у Львові лише за минулі два тижні.

Ситуація про навмисне отруєння собак набула розголосу після публікації мешканки Львова Катерини Подзігун у соціальних мережах. Жінка повідомила про отруєння своєї Джетти і закликала власників тварин бути обачними.

Катерина Подзігун розповідає, що її собака отруїлася під час прогулянки у парку Івана Павла ІІ, що на Сихові. Жінка знала про випадки отруєння тварин у Львові, тож слідкувала за собакою.

«22 червня, коли ми прийшли додому після прогулянки, за 20 хвилин в неї почалася блювота, але таке у собак буває інколи. Однак потім вона лягла на ліжко і там теж блювала, в неї було нетримання калу та сечі, я тоді зрозуміла, що щось не так. Адже вона ніколи такого не робила. Джетта почала вищати. Я зрозуміла, яке це отруєння і яким препаратом. Ми взяли собаку і поїхали в цілодобову ветклініку. Всю дорогу в неї були судоми, вона скавуліла. Це було неможливо слухати. У клініці їй відразу почали давати всі потрібні медикаменти. Стан тварини трохи стабілізували, але за добу вона померла. Добу ми боролися за її життя», – пригадує Катерина Подзігун.

Собака Катерини Подзігун

Після смерті собаки Катерина Подзігун знову поширила допис у соцмережах. Жінка зазначила, що шукає свідків.

«Мені почали писати, що на Сихові є одна жінка, яка роками цим займається. На мене вийшов Андрій Білинський, він домігся відкриття кримінального провадження, в серпні 2021 року отруїли його собаку. В нього є свідки, що отруту розкидала Алла В. Андрій Білинський теж бачив, як вона розкидала отруту в парку. Але жінку за два роки так і не покарали. Під моїми дописами безліч людей пишуть, що це робить "Алка". Можете відкрито писати, що я звинувачую Аллу В.», – зазначила жінка.

10 липня Катерина Подзігун звернулася у Сихівський райвідділ. Заява, яку жінка принесла, була складена адвокатом. Однак в поліції, за словами Катерини Подзігун, відмовилися відкривати кримінальну справу за фактом отруєння собаки.

«Заява була дуже грамотно складена адвокатом. Там були перераховані всі статті КК України, які стосувались ситуації. В моєму випадку – це 100% мало б бути кримінальне провадження, бо моя собака загинула. Однак, поліція робить все, щоб не відкривати кримінальне провадження і не вносити нашу заяву у єдиний державний реєстр. Шокує те, що втративши собаку, я ще маю воювати з поліцією. Ми будемо далі дотискати правоохоронців. Всіма законними методами. Ми будемо звертися в суд на бездіяльність поліції, якщо вони не відкриють кримінальне провадження», – наголосила жінка.

ZAXID.NET поспілкувався із власницею ще однієї собаки, яка померла від отруєння, Мариною Погорілою. Інцидент трапився 3 липня також на Сихові. Вона розповіла, що з її джек-раселом того дня на вул. Полуботка гуляла подруга. Після прогулянки вона привела собаку додому, а сама поїхала в центр. Коли жінки повернулися, то собака не вибіг їх зустрічати, як зазвичай.

«Почали його шукати. Побачили в коридорі блювотиння. Зайшли на кухню, він там вже лежав закам’янілий. Було зрозуміло, що це вже все. Але я не могла це сприйняти. Ми поїхали в клініку, я хотіла, щоб лікар подивився. Ми приїхали, ветлікар сказав, що він помер. Ми спочатку думали, що він чимось вдавився. Але лікар сказав, що є всі ознаки отруєння. Ми були в шоковому стані», – розповіла Марина Погоріла.

Собака Марини Погорілої

Марина Погоріла розповідає, що наступного дня їй подзвонили із Сихівського райвідділу поліції і сказали прийти написати заяву. Звідки там дізналися про її випадок вона не знає, ймовірно з соцмереж. Адже знайома поширила інформацію про отруєння собаки. Чи відкрили правоохоронці кримінальну справу Марина Погоріла не уточнила.

Є випадки, коли собак після отруєння вдалося врятувати. Однак тварини пережили чималий стрес і довго відходили від лікування. Лабрадор Христини Кіцяк отруївся 6 липня після прогулянки біля п'ятого корпусу Львівської політехніки, що на вул. Митрополита Андрея.

«Після прогулянки я мала вийти у справах, але мій собака почав блювати та тремтіти. Довго не думаючи, протягом десяти хвилин, ми вже були в найближчого ветеринара, де йому надали першу допомогу, опісля ми перевели його в нічну клініку, де продовжили лікування. Наслідки отруєння було видно ще два дні, у нього був тремор та висока температура», – розповіла ZAXID.NET Христина Кіцяк.

Собака Христини Кіцяк

Вона додала, що собаку вдалося врятувати завдяки швидкому зверненню до ветклініки. Заяву у поліцію Христина Кіцяк не писала, адже наступного дня їхала за кордон.

Підопічну п'ятимісячну собаку Анастасії Андрес теж вдалося врятувати. Жінка знайшла цуценя на вулиці кілька місяців тому, вилікувала і готувалася прилаштувати у сім'ю.

«2 липня у вечері у нас була прогулянка у парку, яка закінчилася трагедією. Ми гуляли в парку імені Івана Павла ІІ. Собака була активна і грайлива. Коли ми вже поверталися додому, у неї стався напад. Ми не розуміли, що з собакою відбувається. Я вперше таке бачила. Вона дико пищала, випорожнювалася під себе. Не давала торкнутися. Я моментально подзвонила до нашого ветеринара, він сказав швидко їхати до ветклініки. Ми так і зробили. Коли ми були у парку, я вже знала про ситуацію з отруєннями, ми пильно стежили за собакою», – розповіла Анастасія Андрес.

Підопічна собака Анастасії Андрес

Жінка розповідає, що собаку вдалося врятувати, хоча вона ще довго відходила від пережитого, боялася гуляти на вулиці. Анастасія Андрес розповіла, що 10 липня звернулася до поліції. За словами жінки, там відмовилися відкрити за її заявою кримінальну справу.

ZAXID.NET поспілкувався із власницею ще однії собаки, яка постраждала. Інцидент стався ще наприкінці квітня. Власниця метиса Ніккі Олена Бенько розповіла, що після прогулянки в мікрорайоні Рясне-2, собаці стало погано.

«В клініці його два дні відкапували. Не давали спочатку взагалі ніяких гарантій, бо він був в поганому стані. Але за дві доби його відкапали і відпустили додому. Потім ще довгий час чи давали йому різні препарати», – розповідла Олена Бенько.

Собака Олени Бенько

Олена Бенько розповіла, що спершу лікарі думали, що це неврологічні проблеми, оскільки собаці вже всім років. Однак згодом сказали, що це отруєння.

«Зараз ситуація з отруєнням собак набула розголосу, ми тоді не знали, перший раз з таким стикнулися. Я не могла спочатку зрозуміти, через що в нього такі страшні приступи. Тоді й не було думок, що треба подати заяву в поліцію», – додала Олена Бенько.

Власники собак переконані, що їхні домашні улюбленці отруїлися протитуберкульозним препаратом. Препарат дуже швидко всмоктується у шлунку і з потоком крові розноситься в усі органи. Симптоми отруєння розвиваються дуже швидко і весь час ускладнюються. Врятувати тварину може лише вчасне звернення до ветеринарної клініки та введення антидоту.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до поліції Львівської області.

«Інформацію [про смерть собаки Марини Погорілої від отруєння] правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. За цим фактом вони розпочали перевірку. Знайшли власницю собаки і спілкувалися з нею. Від початку року до Сихівського віддділку поліції надійшло два звернення 10 липня щодо отруєння собак. [Йдеться про звернення від Катерини Подзігун та Анастасії Андрес]. За цими зверненнями розпочаті перевірки. Зараз правоохоронці встановлюють обставини. За результатами перевірок вирішуватимуть правову кваліфікацію», – розповіла речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Заяву до поліції про масове отруєння собак у Львові готує також зоозахисна організація UAnimals. Звернення подаватимуть за статтею 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами. Окрім того, організації відомо про випадки навмисного отруєння собак й в інших населених пунктах України. Зокрема, на Житомирщині, Донеччині, Харківщині та Кіровоградщині.