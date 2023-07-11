Домівка врятованих тварин звернулася у поліцію

Зоозахисники звинувачують працівників готелю «Едем», що в селі Повітно на Львівщині, у жорстокому поводженні з тваринами. Собака, яка проживала на території закладу, тривалий час погано себе почувала. На заклики мешканки готелю допомогти тварині, яка була вагітною і не могла самотужки народити, працівники не відреагували. В результаті собака померла. Домівка врятованих тварин звернулася у поліцію.

У неділю, 9 липня, Домівка врятованих тварин повідомила, що до них привезли цуценят із готелю «Едем», що в селі Повітно за 30 км від Львова. Мама собачат, яка проживала на території закладу, померла у ветклініці. У неї діагностували піометру, сепсис та дерматит.

Про ситуацію, яка склалася, ZAXID.NET детальніше поспілкувався із мешканкою готелю Юлією С. (прізвище дівчини не розголошуємо на її прохання). 21-річна дівчина разом зі своїм хлопцем приблизно рік тому переїхали з Дніпропетровщини. У готелі «Едем», що в селі Повітно, вони проживали два місяці.

Юлія С. розповіла, що стан собаки, яка жила на території готелю, погіршився ще 7 липня. Відтоді вона била на сполох, закликала, щоб працівники готелю допомогли тварині. Дівчина розповідає, що спілкувалася щодо цього із Любомиром, який поселяв їх в номер. Однак вона не знає ким саме чоловік працюває у готелі. Дівчина лише зазначила, що це не власник.

«Я подзвонила до Любомира. Він мені сказав, що собака вагітна. Має народити вночі. Любомир сказав не переживати», – розповіла Юлія С.

Однак наступного дня собаці ставало гірше й вона не народжувала. Дівчина знову подзвонила до Любомира.

«Він сказав, щоб я не переживала. Що все буде добре. За деякий час я приходжу до собаки, а вона вся в опаришах. Я знову йому дзвоню, кажу, що вона в опаришах, що вона може загинути. Він сказав, що все вирішить, що викличе лікаря», – розповіла дівчина.

Однак, за словами дівчини, лікаря не було. Тож Юлія С. подзвонила до знайомої ветеринарки, вона сказала, які ліки купити.

«Ми купили всі медикаменти. Після цього собака народила. Я годувала новонароджених цуциків. Було троє цуциків. Коли прийшов Любомир, я закликала його щось робити. Він сказав, що лікар їде. Ми з хлопцем пішли, а коли повернулися, то собаки на території готелю не було. Цуцики були на місці. Я їх знову погодувала. Вночі я вийшла на вулицю, побачила, що повернулася собака і народила ще одне цуценя», – зазначила Юлія С.

У неділю вранці, 9 липня, як пригадує Юлія С., до готелю прийшов Любомир разом зі своєю дружиною. Вони сказали, що топитимуть цуценят.

«Він взяв четверте цуценя. І відніс кудись. Трьох я врятувала, взяла їхню маму і відвезла до Львова до ветеринара. Згодом мені повідомили, що собака загинула. Через те, що вона всіх цуценят не народила, у неї сталося зараження організму. Я цю новину дуже емоційно сприйняла. Мабуть, треба було швидше реагувати», – сказала Юлія С.

Цуценята проживатимуть у Домівці врятованих тварин. З ними все добре. Зараз вони на штучному вигодовуванні, але Домівка шукає годуючу маму для собачат.

«Зараз їх взяла до себе додому львів’янка і вона поки займається їхнім вигодовуванням», – сказав керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

У коментарі ZAXID.NET у Домівці врятованих тварин розповіли, що вже звернулися до поліції.

«Ми склали заяву за статтею 299 КК України. Йдеться про жорстоке поводження із тваринами. Забрали труп собаки з ветклініки, він зберігатиметься поки у нас. Бо поліція має призначити експертизу», – додав Орест Залипський.

Після цього інциденту Юлії С. та її хлопцеві сказали виїхати з готелю.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до працівника готелю «Едем» Любомира, про якого розповідала Юліс С. Він сказав, що все неправда і відмовився детальніше коментувати ситуацію. Як згодом ZAXID.NET повідомила Юлія С., Любомира звільнили.