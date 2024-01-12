Бродівський районний суд Львівської області визнав мешканця Бродів Андрія Борячка винним у невиконанні судового рішення. До суду надійшла укладена між прокурором та обвинуваченим угода про визнання винуватості. 12 вересня 2023 року, чоловіка вперше оштрафували за п’яне водіння та на рік позбавили водійських прав. Проте через місяць, коли рішення суду набрало законної сили, поліцейські знову зупинили Борячка п’яним за кермом.

За матеріалами справи, 12 вересня 2023 року, Бродівський райсуд оштрафував Андрія Борячка на 17 тис. грн за п’яне водіння на мотоциклі та на рік позбавив водійських прав. Законної сили постанова набрала 25 вересня 2023 року, й відтоді чоловік рік не мав права кермувати.

Пообіді 15 жовтня 2023 року поблизу Бродів, на автодорозі Київ-Чоп, поліцейські зупинили авто Fiat Doblò, а за кермом виявили знову п’яного Андрія Борячка. Чоловік кермував авто попри заборону суду.

21 грудня 2023року суд оштрафував Андрія Борячка на 34 тис. грн за повторне водіння в нетверезому стані, а також на 3 роки позбавили водійських прав.

10 січня 2024 року, суд затвердив попередньо укладену між прокурором та обвинувачений угоду про визнання винуватості. За узгодженим покаранням чоловіка додатково оштрафували на 8,5 тис. грн за невиконання судового рішення. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.