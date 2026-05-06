Водій Audi A6 намагався втекти з місця ДТП

У вівторок, 5 травня, у Бродах Золочівського району пʼяний 43-річний водій Audi A6, втікаючи від поліції, збив насмерть 63-річного бродівчанина.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 6 травня, повідомив, що аварія сталася близько 06:11 у Бродах. За даними Львівської обласної прокуратури, перед ДТП поліцейські намагалися зупинити Audi A6, однак водій проігнорував вимогу і почав утікати в напрямку виїзду з Бродів. Під час втечі 43-річний водій збив 62-річного велосипедиста – бродівчанин загинув на місці.

Після ДТП водій Audi A6 намагався втекти, однак поліцейські його затримали. Як повідомляє прокуратура, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу винуватцю ДТП.