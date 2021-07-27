У Брюховичах відкриють Центр вакцинації. Вже у ці вихідні мешканцям не потрібно буде виїжджати зі селища, щоб щепитися. Першу дозу вакцини Moderna можна буде отримати в Народному домі. Від суботи, 31 липня, там працюватимуть дві бригади.

Нагадаємо, цим препаратом вакцинують також на вже звичних локаціях: у «Forum Lviv», в Центрі Довженка та на «Арені Львів». У будні ці центри працюють від 15:00 до 18:00, а у вихідні з 10:00 до 15:00. У суботу-неділю дозу вакцини Moderna можна отримати ще й в IQMED Clinic.

А от CoronaVac-ом вакцинуватимуть у торгових центрах «Victoriа Gardens» та «Spartak» у вихідні з 10:00 до 15:00.

У Львівській міськраді розповіли, що зараз у сформували ще 16 додаткових бригад. Вони пройдуть навчання, щоб з наступного тижня також розпочати вакцинацію охочих. У планах – створити у місті 100 постійних бригад. Це дасть можливість вакцинувати від 5 до 10 тис. осіб щодня.

Після цих вихідних проаналізують райони, з яких мешканці з'їжджаються на вакцинацію до Львова, і, ймовірно, відкриють ще кілька центрів — у Рудному та Винниках. А з середини серпня мерія планує масово вакцинувати студентів усіх вишів міста. Вже відомо, що студентів «Львівської політехніки» щепитимуть у 10-ій поліклініці.

«З 15 серпня ми плануємо запуск окремої кампанії щодо вакцинації студентів, які будуть з’їжджатися на навчання. Тобто на базі вишів будуть облаштовуватися такі Центри масової вакцинації. І ми величезну кількість зусиль бригад плануємо зорієнтувати на те, щоб провакцинувати всіх, хто піде з 1 вересня на навчальний процес», — пояснив ситуацію заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Окрім того, вакцинуватися можна і в поліклініках міста. Який там препарат колять, можна довідатися у реєстратурі або у свого сімейного лікаря.

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