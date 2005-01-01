20-річний нападник двічі вдарив сокирою депутата Буської міськради

Назар Турчин (на фото) отримав поранення під час бійки з нападником

У будинок 30-річного депутата міської ради Буська Назара Турчина, що на вул. Київській, проник чоловік із сокирою. Подія трапилась ще у ніч на понеділок, 26 березня.

Як йдеться в офіційному повідомленні партії «УКРОП», нападник потрапив в будинок депутата, пошкодивши вхідні двері. Згодом він намагався проникнути у кімнату, де перебував Назар Турчин з дружиною.

«Поки Назар Турчин стримував двері в кімнату під натиском невідомого, його дружина стукала по вікнах, щоб привернути увагу перехожих, і це спрацювало. Облишивши спроби пробитися далі в оселю, незнайомець попрямував до виходу», - зазначено у повідомленні.

У цей момент Назар Турчин вибіг з кімнати та вчинив бійку з нападником.

«Після сутички у коридорі та боротьби вже на подвір’ї, мені вдалося вибити сокиру із рук зловмисника, а той, зрозумівши, що залишився без зброї, швидко втік із місця події», - розповів Назар Турчин.

Нападника затримали сусіди, коли він забіг у подвір’я ще одного місцевого жителя, і доставили його у Буський відділ поліції, де його та свідків події опитали. Чоловіка, що увірвався до будинку депутата, наразі відпустили.

Речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська уточнила ZAXID.NET, що подія трапилась близько 3:00, а 20-річний нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Між чоловіками виник конфлікт, під час якого були спричинені тілесні ушкодження місцевому мешканцю. Зокрема, були нанесені два удари туристичною сокирою», - розповіла Світлана Добровольська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 125 (легке тілесне ушкодження) та ч.1 статті 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.