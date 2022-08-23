Село Тимонове розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною

У Бєлгородській області держави-терориста Росії у вівторок, 23 серпня, спалахнули боєприпаси. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков каже, що це сталося «через спекотну погоду».

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Гладкова, пожежа біля села Тимоново почалася через те, що «спрацював ефект лінзи внаслідок спеки». Губернатор каже, що спалахнули боєприпаси, які ще не встигли знешкодити сапери.

Він також запевнив, що постраждалих немає, але голова Валуйського округу вже організував підвезення та розміщення мешканців у санаторії «Красная Поляна», щоб гарантувати їхню безпеку.

Частина селян також самостійно поїхала до родичів до інших населених пунктів. На місці події працюють оперативні служби.

Зауважимо, що це вже не перша пожежа у цьому районі за останні дні. Так, 18 серпня у районі того ж таки села Тимоново спалахнув склад із боєприпасами.

Тоді місцева влада теж організувала евакуацію місцевих жителів.