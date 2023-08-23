Одна з постраждалих Українок отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа

У Чехії невідомий чоловік напав на двох жінок після того, як дізнався, що вони з України. Про це 23 серпня повідомив чеський портал Novinky.

Інцидент стався ще 13 серпня у місті Пласи на півночі Пльзенського краю, однак повідомили про нього лише зараз. За словами українок Тетяни та Лілії, вони пішли з дітьми на гойдалки, і, поки ті бавились, сиділи на бордюрі і розмовляли. Згодом до них під'їхала Škoda Octavia з причепом, і чоловік за кермом запитав, чи вони з України. Після ствердної відповіді він від'їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до жінок, почав лаятися, а потім напав на них.

«Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію», – розповіла постраждала Тетяна. Вона скористалася моментом, коли нападник переключив свою увагу на її подругу, швидко підбігла до його машини та витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг втекти.

«Я вже збиралась викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили в спину, від чого я впустила ключ на землю. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав геть. Назустріч нам вже йшли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу. Ліля лежала на землі, з обличчя текла кров», – продовжила Тетяна. Жінка передала фотографію автомобіля з номерним знаком патрулю поліції, який прибув на місце події, і одночасно дала детальний опис нападника.

За словами регіонального фельдшера Андреа Дівішової, одна з жінок була доставлена каретою швидкої допомоги до відділення невідкладної допомоги Пльзеньської університетської лікарні. Згідно з медичним висновком, вона отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Постраждалі українки, які втекли до Чехії з дітьми через кілька тижнів після початку російської агресії, не можуть пояснити мотив нападу. Однак вони дещо пов'язують це з прикрим випадком позаминулого тижня, коли молодий українець зґвалтував і спробував вбити 15-річну дівчину в Пльзені.

«Цей вчинок викликав величезний резонанс, і ненависть людей до українців посилилася. Ми були замкнені в гуртожитку і боялися виходити на вулицю», – підсумувала Тетяна.

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що її колеги з'ясовують усі обставини справи. Міська голова міста Пласи Єва Кантор Порадкова розповіла, що поліція поінформувала її про цей випадок лише в загальних рисах. Вона звернула увагу на те, що Пласи є одним з населених пунктів з найбільшою кількістю українських біженців, але жодного серйозного конфлікту, пов'язаного з українцями, досі не було.