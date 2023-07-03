Роми з Чехії кажуть, що конфліктів між ними та українцями «стає все більше і більше»

У чеському місті Пардубіце сотні ромів з усієї Чехії вийшли на протест через конфлікт з українцями, який стався у суботу, 1 липня. Про це повідомляє «Європейська правда».

Роми стверджують, що троє українців нібито спровокували бійку, у результаті якої один ромський чоловік отримав поранення. Поліція наразі відмовилася коментувати суботній конфлікт і не уточнила національність учасників. Речниця поліції повідомила, що одна людина отримала поранення і троє були затримані під час сутички, в якій брали участь загалом близько 20 осіб.

На демонстрації виступила Маркета Яновська, прес-секретарка регіональної поліції Пардубіце. Вона повідомила, що поліція ще нікому не висунула звинувачень і розслідує справу за підозрою у скоєнні масових заворушень.

За словами постраждалого рома Петра С., бійку спровокували українці, які нібито погрожували ромам напередодні. Петро С. стверджує, що один з українців дістав ніж і вдарив його. Після інциденту потерпілому надали медичну допомогу. Організатори протесту кажуть, що учасники акції приїхали з усієї країни і хочуть звернути увагу уряду на те, що «хочуть жити мирно». Вони стверджують, що нібито «конфліктів між українцями та ромами стає все більше і більше».

Чеські роми вийшли на протести

«Ми не вважаємо всіх українців однаковими, ми знаємо, що таке расизм, ми не расисти. Ми просто хочемо, щоб вони не приходили зі зброєю і не нападали на нас. При такому напливі людей [з України] серед них можуть бути проблемні люди», – сказав один з організаторів протесту.

Він також допустив, що це можуть бути люди, які хочуть спровокувати конфлікт з ромами. Роман Полак, представник ромів Пардубіце і організатор протесту, сказав, що «вони просять лише про захист або більшу безпеку і контроль».