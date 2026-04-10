На місці події працюють правоохоронці

У пʼятницю, 10 квітня, у Чернігові в лісовому масиві виявили тіло поліцейського. У нього було вогнепальне поранення, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

За даними поліції, правоохоронці отримали повідомлення про те, що в лісопосадці знайшли тіло поліцейського. Імені загиблого у поліції не уточнили.

«Попередньо, йдеться про самогубство», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі триває зʼясування обставин загибелі правоохоронця. Розслідуванням займаються слідчі Нацполу та ДБР.

