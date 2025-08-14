Кристалічну речовину чоловік переносив в ящику

У Чернівцях поліцейські викрили 20-річного місцевого жителя, який продавав психотропи вартістю понад пів мільйона гривень. Чоловік спеціалізувався на особливо небезпечному наркотику PVP. Під час огляду в нього знайшли пів кілограма цієї речовини.

Під час патрулювання вулиць обласного центру поліцейські офіцери громади зупинили підозрілого чоловіка, повідомили в поліції Буковини в четвер, 14 серпня. Він помітно нервував, а під час проведення поверхневої перевірки правоохоронці знайшли в нього зіп-пакет вагою понад 500 грамів з кристалічною речовиною невідомого походження. Чоловік зберігав наркотик для продажу клієнтам.

Наркотик PVP є особливо небезпечним, оскільки викликає миттєве звикання

Вилучений пакет з речовиною співробітники поліції направили для проведення експертизи. Результати засвідчили, що це особливо небезпечний психотропний наркотик – PVP. Обіг цієї речовини заборонений в Україні, адже вона викликає швидке звикання та часто спричиняє передозування і смерть людини. За цінами «чорного ринку» вартість 500 грамів цього наркотику перевищує пів мільйона гривень.

Також правоохоронці провели обшук за місцем проживання затриманого 20-річного чернівчанина і виявили в нього інші психотропні речовини. Експертизи щодо них ще тривають.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. За клопотанням правоохоронців суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.