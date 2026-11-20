Звичні маршрути відновлять з 24 листопада

У Чернівцях з 20 листопада на чотири дні змінили рух для двох комунальних автобусів. Зробили це через ремонт наявних теплових мереж і прокладання нових. Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління. Рух для приватного транспорту теж обмежать.

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Прокладання нових тепломереж проводять на вулиці Воробкевича та прилеглій вулиці Скальда. На цих ділянках частково обмежили рух транспорту. Також змінили маршрути громадського транспорту на 20–24 листопада.

Зокрема, автобуси №5 та №23 курсуватимуть за зміненими схемами:

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Автобус №5 – через вул. Скальда, вул. Івасюка та далі за маршрутом;

Автобус №23 (у напрямку Садгори) – через вул. Воробкевича, вул. Ентузіастів, вул. Скальда та далі за маршрутом;

Автобус №23 (у напрямку вул. Південно-Кільцевої) – через вул. Скальда, вул. Івасюка, вул. Ентузіастів, вул. Воробкевича та далі за маршрутом.

Зміни у русі громадського транспорту тимчасові, однак пасажирів просять врахувати їх та заздалегідь обирати зручний маршрут.