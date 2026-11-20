Через ремонт тепломереж автобуси в Чернівцях тимчасово курсуватимуть зі змінами
Йдеться про комунальні автобуси №5 та №23
У Чернівцях з 20 листопада на чотири дні змінили рух для двох комунальних автобусів. Зробили це через ремонт наявних теплових мереж і прокладання нових. Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління. Рух для приватного транспорту теж обмежать.
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Прокладання нових тепломереж проводять на вулиці Воробкевича та прилеглій вулиці Скальда. На цих ділянках частково обмежили рух транспорту. Також змінили маршрути громадського транспорту на 20–24 листопада.
Зокрема, автобуси №5 та №23 курсуватимуть за зміненими схемами:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Автобус №5 – через вул. Скальда, вул. Івасюка та далі за маршрутом;
- Автобус №23 (у напрямку Садгори) – через вул. Воробкевича, вул. Ентузіастів, вул. Скальда та далі за маршрутом;
- Автобус №23 (у напрямку вул. Південно-Кільцевої) – через вул. Скальда, вул. Івасюка, вул. Ентузіастів, вул. Воробкевича та далі за маршрутом.
Зміни у русі громадського транспорту тимчасові, однак пасажирів просять врахувати їх та заздалегідь обирати зручний маршрут.