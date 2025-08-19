Ексчиновникам загрожує до 12 років в'язниці

У Чернівцях правоохоронці викрили колишнього директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради на розтраті грошей під час ремонту злітно-посадкової смуги комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці». До схеми також причетний колишній начальник відділу з технагляду. Обидва посадовці отримали підозри.

Правоохоронці з’ясували, що в 2019 році департамент ЖКГ Чернівецької міської ради замовив капітальний ремонт злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту. Ремонтні роботи провели, однак, як згодом з’ясувалося, вони були неякісними та з суттєвими недоопрацюваннями. Під час розслідування детективи БЕБ виявили, що до махінацій причетні посадовці Чернівецької міської ради.

«Вони підписали акти приймання виконаних робіт підрядником, достовірно знаючи, що об’єкт здано з недоробками, які у звіті приховані. Через це з бюджету за формальними підставами було перераховано понад 3,3 млн грн», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 19 серпня.

Правоохоронці оголосили підозру колишньому керівнику департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради та колишньому начальнику відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом. Їх підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата бюджетних коштів у особливо великому розмірі). Колишнім чиновникам загрожує до 12 років позбавлення волі.