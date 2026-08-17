Вартість парковки у місті становить від 10 до 20 грн/год

У Чернівцях на розгляд виконавчого комітету винесли перелік з шести нових платних паркувальних майданчиків. Про це повідомили на сайті Чернівецької міської ради. Майже всі вони розташовані у центрі міста.

Облаштуванням майданчиків займатиметься комунальне підприємство «МіськШЕП». Нові платні парковки мають з’явитися на таких ділянках:

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вул. Костянтина Томащука – від вул. Михайла Коцюбинського до вул. Університетської;

проспект Незалежності – від кільця з вул. Героїв Майдану до вул. Небесної Сотні (непарна сторона);

вул. Героїв Майдану – від будинку №71 до №71А;

вул. Тараса Шевченка – від вул. Української до вул. Головної (непарна сторона);

вул. Якоба Петровича – непарна сторона;

вул. Вірменська – від вул. Української до вул. Івана Дзюби (парна сторона).

Додамо, що вартість парковки у Чернівцях варіюється від 10 до 20 грн за годину, залежно від місця розташування. За даними «Суспільного.Чернівці» ,Чернівецьке комунальне підприємство «МіськШЕП» обслуговує 31 платну парковку у місті. Також є 9 парковок приватних операторів.

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Майданчики «МіськШЕПу» працюють з 9:00 до 19:00. Майданчики приватних операторів працюють з 9:00 до 18:00 (за винятком парковок поблизу Калинівського ринку – там з 7:00 до 15:00, біля діагностичного центру – з 9:00 до 17:00, а також біля ринку «Фортуна» – з 6:00 до 16:00).