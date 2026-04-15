У Чернівцях демонтують усі паркомати, бо водії ними майже не користуються
Обслуговування обладнання вартує понад 400 тис. грн на рік
Міська влада Чернівців прийняла рішення про демонтаж усіх паркоматів, оскільки водії їх не використовують, а на утримання витрачають зайві гроші з міського бюджету. За повідомленням комунального підприємства «МіськШЕП», обслуговування обладнання вартує понад 400 тис. грн на рік.
Згідно з дослідженням комунальників, за січень 2026 року водії заплатили за паркування 660 тис. грн. Через паркомати здійснили розрахунок лише на 89 тис. грн, що становить 13% від загальної суми. Водночас обслуговування паркоматів за січень обійшлося місту в 45 тис. грн.
Наразі водії більше послуговуються оплатою через інформаційні таблички, які встановлені біля паркінгів та зазначені на них QR-коди. Паркомати вже відключили на:
- вул. Героїв Майдану, 20;
- вул. Кафедральній;
- Соборній площі;
- біля управління МВС;
- біля готелю «Київ».
Планують демонтувати:
- вул. Скальда (колишня вул. Комарова), 18;
- Театральній площі, 3;
- вул. Сіді Таль, 5;
- вул. Міцкевича, 1;
- вул. Івана Франка, 6.
Водіям нагадують, що оплатити паркування також можна готівкою через платіжні термінали, за допомогою QR-кодів або мобільного застосунку CarP.