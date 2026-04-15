У січні паркоматами скористалися лише 13% водіїв

Міська влада Чернівців прийняла рішення про демонтаж усіх паркоматів, оскільки водії їх не використовують, а на утримання витрачають зайві гроші з міського бюджету. За повідомленням комунального підприємства «МіськШЕП», обслуговування обладнання вартує понад 400 тис. грн на рік.

Згідно з дослідженням комунальників, за січень 2026 року водії заплатили за паркування 660 тис. грн. Через паркомати здійснили розрахунок лише на 89 тис. грн, що становить 13% від загальної суми. Водночас обслуговування паркоматів за січень обійшлося місту в 45 тис. грн.

Наразі водії більше послуговуються оплатою через інформаційні таблички, які встановлені біля паркінгів та зазначені на них QR-коди. Паркомати вже відключили на:

вул. Героїв Майдану, 20;

вул. Кафедральній;

Соборній площі;

біля управління МВС;

біля готелю «Київ».

Планують демонтувати:

вул. Скальда (колишня вул. Комарова), 18;

Театральній площі, 3;

вул. Сіді Таль, 5;

вул. Міцкевича, 1;

вул. Івана Франка, 6.

Водіям нагадують, що оплатити паркування також можна готівкою через платіжні термінали, за допомогою QR-кодів або мобільного застосунку CarP.