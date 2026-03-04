На вулиці Грушевського поставили яскраво помаранчеві обмежувачі

Біля будівлі Чернівецької ОВА в центрі міста заборонили паркувати приватні автомобілі. На вулиці Грушевського облаштували спеціальні антипаркувальні стовпчики, які блокуватимуть доступ до узбіччя. Загалом встановили 30 обмежувальних засобів, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Рішення про обмеження ухвалили 3 березня на засіданні профільної комісії з безпеки дорожнього руху Чернівецької міської ради. Причина заборони: ширина проїзної частини на цій ділянці надто мала для одночасного руху та стоянки автомобілів. Постійні черги з автівок створювали перешкоди для транспорту.

За словами начальника управління комунікацій Чернівецької міськради Олександра Докієна, окрім стовпчиків, на непарній стороні вулиці з’явилися і нові дорожні знаки. У міськраді додали, що такі заходи допоможуть розвантажити дорогу та зробити проїзд поблизу ОВА вільнішим.