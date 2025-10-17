Вартість паркування – 20 гривень

У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану облаштують нову парковку для автомобілів. Вона розрахована на 12 місць для авто, серед яких два – для водіїв з інвалідністю. Вартість паркування складатиме 20 гривень.

Про облаштування нового майданчика для паркування повідомляє комунальне підприємство «МіськШЕП». Парковка з’явиться на відрізку дороги по вул. Героїв Майдану від вул. Кафедральної до вул. Гакмана.

У комунальному підприємстві попередили, що на парковці не буде передбачено місць для електрозарядних станцій. Тобто вона працюватиме лише для паркування. На майданчику можна буде платно припаркуватися з понеділка по п’ятниці, з 9:00 до 19:00, а тариф становитиме 20 гривень за годину. В інші години та дні – паркування буде безкоштовним.

Рішення про облаштування парковки ухвалив виконком Чернівецької міської ради. Нагадаємо, у Чернівцях є 41 майданчик для платного паркування. Вартість залежить від зони паркування: у центрі міста – 20 гривень, за межами центру – 10-15 гривень. На кожній парковці є місця для безкоштовного паркування для людей з інвалідністю.