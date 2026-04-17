Районний суд Чернівців визнав протиправними дві постанови ТЦК щодо притягнення до адмінвідповідальності військовозобов’язаного чоловіка. Підставою для скасування стало те, що ТЦК належно не попередив його про розгляд справ, а рішення ухвалили без його участі, повідомила «Судово-юридична газета».

Як йдеться у рішенні від 9 квітня, з позовом до ТЦК звернувся сам військовозобов’язаний. На нього 3 жовтня 2025 року військкомат виписав дві постанови. Одна – за порушення правил військового обліку у зв’язку з неприбуттям після зміни місця проживання, а інша – за непроходження повторного медичного огляду ВЛК.

У суді чоловік зазначив, що про існування цих постанов дізнався випадково у березні 2026 року. Державна виконавча служба відкрила виконавчі провадження проти нього і заблокувала банківські рахунки. У суді він додав, що жодних повідомлень про розгляд справ або копій постанов від ТЦК він не отримував.

Позивач також вказав, що за аналогічні порушення його вже притягували до відповідальності раніше, штрафи за це він сплатив. Він додав, що не отримував викликів для проходження ВЛК.

Суддя врахував, що ТЦК не надав жодних доказів того, що чоловіка було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справ. Отже, він не мав фізичної можливості спростувати звинувачення. Окрім того, військовозобов’язаний раніше вже сплатив штрафи за аналогічні порушення.

Орім того, суд стягнув з військкомату на користь чоловіка половину сплаченого судового збору – понад 500 грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 4 тис. грн.