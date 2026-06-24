Нелегальна врізка вела до місцевої котельні

У Чернівцях у багатоквартирному будинку працівники «Газмереж» та «Нафтогазу» виявили нелегальну врізку в газову мережу. За попередніми даними, невідомі викрали газу на понад 87,5 млн грн. Врізка вела до місцевої котельні. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький у середу, 24 червня. У коментарі ZAXID.NET в поліції Чернівецької області зазначили, що розслідують цю справу.

За даними Сергія Корецького, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Один з найбільших випадків зафіксували цьогоріч у Чернівцях.

«Зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно під’єдналися до газорозподільної системи та крали газ для роботи місцевої котельні. Фактично вони привласнюють ресурс, необхідний країні для проходження зими, забезпечення людей теплом і стабільної роботи економіки», – додав Сергій Корецький.

Усі матеріали працівники «Нафтогаз» передали до правоохоронців для притягнення винних до відповідальності. Сергій Корецький також пообіцяв повідомити імена організаторів схеми. Підприємство вимагатиме компенсації завданої шкоди.

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришива зазначила, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

«До поліції надходили відповідні матеріали. За цим фактом відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка майна у великих розмірах). Наразі проводиться досудове розслідування, щоб встановити всі обставини», – прокоментувала вона.