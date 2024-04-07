У Чернівцях водій Volkswagen важко травмував 5-річного хлопчика
Дитину з травмами госпіталізували до лікарні
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ДТП трапилась 6 квітня на одній із вулиць у Чернівцях
У Чернівцях водій Volkswagen наїхав на 5-річного пішохода. Хлопчика з травмами госпіталізували до лікарні.
Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у суботу, 6 квітня, в Чернівцях. На одній із вулиць міста 23-річний водій за кермом Volkswagen наїхав на 5-річного місцевого мешканця. Хлопчика з травмами госпіталізували до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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