На території висадять нові дерева, кущі та квіти

У Чернівцях 10 вересня розпочали роботи з капітального ремонту території, розташованої біля кінотеатру «Чернівці». Громадський простір мають відремонтувати за 11,3 млн грн. Для цього провели тендер, який виграло підприємство «Техно-Буд-Центр».

У департаменті благоустрою та інфраструктури Чернівецької міської ради повідомили, що за ці гроші фірма має облаштувати комфортний громадський простір, з дитячою зоною та лавками. Також територію озеленять та проведуть якісне освітлення.

Біля кінотеатру є історична огорожа. Її не руйнуватимуть, а тимчасово демонтують, а після проведення капітального ремонту, повернуть на місце. Ці дії погоджені з архітектурною радою Чернівецької міської ради, йдеться у повідомленні.

В коментарі «Молодому буковинцю» перший заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко зазначив, що на дитячому майданчику мають поставити не лише гойдалки, але й вмонтовані батути. Також плиткою викладуть пішохідні доріжки та збудують нові підпірні стіни. При головному вході в кінотеатр облаштують пандус.

Також висадять зелену зону з клумбами, кущі та трави. На зазначеній локації проєктом передбачено посадити шість дерев породи бук лісовий. Окрім того, проведуть нові системи зовнішнього освітлення.

Біля історичної огорожі встановлять міні-скульптуру «Синагога»

У громадському просторі поставлять макет-мініатюру будівлі «Синагога» (Темпль). Скульптура запроєктована за фотографіями та точними кресленнями історичної будівлі синагоги в точних пропорціях меншого масштабу з мідного матеріалу. Її встановлять на п’єдесталі. Вартість скульптури становить 102 547 гривень.

У департаменті зазначили, що проєктом також передбачено збереження автентичної огорожі. Встановлять її перед центральним входом будівлі кінотеатру та вздовж бічного фасаду сусідньої будівлі на вул. Марії Заньковецької. Збоку у приміщенні кінотеатру зроблять окремий вхід, щоби був доступ до вбиральні.

Відповідно до тендеру на сайті Prozorro, вартість робіт становить 11,3 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ з Тернополя «Техно-буд-центр». На торги також подавалася фірма «Смеречина» з Буковини, однак вона пропонувала зробити капітальний ремонт простору за 12,5 млн грн. Відповідно, замовник обрав дешевшу цінову пропозицію.

Додамо, що компанія «Техно-Буд-Центр» належить тернопільським підприємцям Андрію Яремі та Юрію Ханіну. Заснована в Тернополі у 2006 році, фірма є однією з найбільших, що займаються ремонтом і будівництвом доріг на заході України. «Техно-Буд-Центр» здебільшого отримує замовлення в Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Переважно це ремонти доріг, реконструкції вулиць та послуги з надання техніки.