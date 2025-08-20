У парку також облаштують бігову доріжку

У парку Шевченка в Чернівцях стартував ремонт центральної алеї. Її за майже 14 млн грн ремонтує тернопільське підприємство «Техно-Буд-Центр». Тендер на ремонт алеї в парку оголошували кілька разів. Врешті, за результатами торгів договір підписали наприкінці липня. Роботи мають завершити до кінця осені.

Під час ремонту центральної алеї планують заасфальтувати частину доріжок, а іншу частину – застелити бруківкою. Окрім цього, замінять люки та чавунні колодязі, а також засіють газон, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Відремонтують і пішохідні доріжки від вулиці Ольги Гузар до Літнього театру. Також у парку з’явиться сучасна бігова доріжка. За даними департаменту інфраструктури Чернівецької міськради, вона пролягатиме паралельно до вулиці Ольги Гузар. Згідно з тендерною документацією, під час ремонту замінять люки, чавунні колодязі та засіють газон.

Ремонт центральної алеї в парку Шевченка – це другий етап робіт. Першу частину доріжок відремонтували торік за понад 11 млн грн. Це були крайня доріжка від центрального входу паралельно вулиці Головній, а також доріжка, яка веде від центрального входу до автостанції на вулиці Садовій. Ремонт у 2024 році також проводило ТОВ «Техно-Буд-Центр».

У 2025 році тендер на ремонт пішохідних доріжок у парку оголошували тричі. Перший раз у квітні торги не відбулися через відсутність пропозицій. Другий раз – у травні. Очікувана вартість робіт становила понад 15,5 мільйона гривень. Цей тендер теж скасували, щоб скоригувати проєкт: додати облаштування бігової доріжки. Через це очікувана вартість робіт зросла до 17 млн грн, йдеться на Prozorro. Третій раз аукціон оголошували в червні. Тоді участь у тендері взяли двоє учасників – ТОВ «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «ХХІ століття плюс». Договір уклали знову з тернопільською фірмою, оскільки її остаточна пропозиція була на 10 гривень меншою. Завершити роботи підрядник має до 30 листопада цього року. З фірмою «Техно-Буд-Центр» уклали договір 17 липня.

«Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року в Тернополі. Її власниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Вони разом володіють низкою фірм, зокрема, ТОВ «Спілка підприємців», ТОВ «Преміум клаб компані», ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер» тощо. Через ТОВ «Західна етанольна група» та ТОВ «Хоростківський спиртовий завод» тернопільські підприємці пов’язані із колишнім народним депутатом, головним спонсором ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.

Також нещодавно з’явилася інформація, що ця компанія побудує на Закарпатті асфальтобетонний завод.