Маршрут розробили на основі напрацювань покійної дослідниці міста Євгенії Пушкової

У Чернівцях створили новий маршрут для подорожі містом, яким можна скористатися безкоштовно. Екскурсія з’явилася у туристичному мобільному застосунку «Місто на долоні». Розробили його на основі напрацювань екскурсоводки та дослідниці Євгенії Пушкової, повідомили в Чернівецькій міській раді в середу, 22 квітня.

Новий маршрут має назву «Чернівці – не з першого погляду». Кожен турист чи містянин може скористатися ним через мобільний застосунок, який розробили за гроші з міського бюджету.

«У застосунку є кілька безкоштовних маршрутів, щоб туристи могли знайомитися з Чернівцями самостійно. Але екскурсію вже покійної екскурсоводки Євгенії Пушкової презентували вперше. Вона особлива тим, що туристи можуть оглянути різні музеї чи пам’ятники, які під час звичайних маршрутів не згадуються», – розповіла ZAXID.NET співрозробниця застосунку та голова асоціації екскурсоводів Буковини Оксана Лелюк.

Маршрут розпочинається з Центральної площі міста. «Туристів запрошують подивитися “Музей промисловості Буковини”. Це дуже цікаве місце, де зібраний увесь промисел, яким займалися на території нашої області. Потім можна оглянути місце, де колись стояв обеліск “Чорний орел”, присвячений 41-му Буковинському піхотному полку австрійської армії імені архікнязя Євгена», – додала Оксана Лелюк.

Обеліск «Чорний орел» розташовувався на нинішній вулиці Аксенина Василя

Також маршрут детально охоплює вулицю Ольги Кобилянської – це історичний ареал центру Чернівців. Туристи можуть відвідати італійський дворик, помилуватися будинком зі статуєю покровителя пожежників Флоріана. Завершується екскурсія на турецькому мості.

Маршрут розробила відома чернівчанка, колишня журналістка Євгенія Пушкова. Жінка померла у січні 2026 року на 53-му році життя.

Додамо, що у застосунку користувачі можуть приєднуватися до екскурсій, які проводять ліцензовані гіди, або обирати самостійні маршрути з текстовим і аудіосупроводом різними мовами. Також у ньому можна знайти інтерактивні мапи, інформацію про укриття, обмінники та інші сервіси.