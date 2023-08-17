Автомобіль Volvo V50 на місці аварії

У Червонограді, на вулиці Львівській, 48-річна водійка автомобіля Volvo V50 збила 33-річну пішохідку. Аварія трапилася 16 серпня, приблизно о 13:10. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що постраждалу госпіталізували.

«Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», – повідомили у прес-службі поліції.

Наразі немає деталей про стан постраждалої. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Автомобіль Volvo V50 (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Нагадаємо, що у Червоноградському районі, 16 серпня, водій мінівена Volkswagen Caddy в'їхав у гужову підводу. Внаслідок аварії загинув 63-річний фірман.