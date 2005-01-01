У Червонограді троє учнів потрапили до лікарні через розпилення газового балончика

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 15:501770

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У Червонограді троє учнів потрапили до лікарні через розпилення газового балончика
фото «Ехо Червонограда»
На час усунення дії газу зі школи евакуювали всіх дітей

Троє школярів червоноградської школи №8 потрапили до лікарні через розпилення газового балончика. Про інцидент, що стався у четвер, 18 січня, повідомило місцеве видання «Ехо Червонограда».

За попередньою інформацією, газовий балончик до школи приніс 13-річний учень дев'ятого класу. Він пояснив, що знайшов балончик неподалік навчального закладу і захотів спробувати пристрій в дії, а тому розпилив його у шкільному туалеті.

На час усунення дії газу зі школи евакуювали всіх дітей. Окрім цього трьох учнів відправили до Червоноградської центральної міської лікарні.

У приймальні Червоноградської центральної міської лікарні ZAXID.NET уточнили, що від розпилення газового балончика постраждав хлопець 9-класник та дві дівчини (5 та 6 клас). У лікарні також зазначили, що у дітей немає серйозних ушкоджень.

Водночас, як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, поліція з'ясовує, звідки хлопець взяв газовий балончик. Внаслідок розпилення газу у самого дев'ятикласника діагностували ушкодження дихальних шляхів невідомою речовиною.

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