У Червонограді троє учнів потрапили до лікарні через розпилення газового балончика

На час усунення дії газу зі школи евакуювали всіх дітей

Троє школярів червоноградської школи №8 потрапили до лікарні через розпилення газового балончика. Про інцидент, що стався у четвер, 18 січня, повідомило місцеве видання «Ехо Червонограда».

За попередньою інформацією, газовий балончик до школи приніс 13-річний учень дев'ятого класу. Він пояснив, що знайшов балончик неподалік навчального закладу і захотів спробувати пристрій в дії, а тому розпилив його у шкільному туалеті.

На час усунення дії газу зі школи евакуювали всіх дітей. Окрім цього трьох учнів відправили до Червоноградської центральної міської лікарні.

У приймальні Червоноградської центральної міської лікарні ZAXID.NET уточнили, що від розпилення газового балончика постраждав хлопець 9-класник та дві дівчини (5 та 6 клас). У лікарні також зазначили, що у дітей немає серйозних ушкоджень.

Водночас, як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, поліція з'ясовує, звідки хлопець взяв газовий балончик. Внаслідок розпилення газу у самого дев'ятикласника діагностували ушкодження дихальних шляхів невідомою речовиною.