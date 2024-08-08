71-річний чоловік убив 43-річного знайомого під час побутового конфлікту

У Червонограді поліцейські затримали 71-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Під час побутового конфлікту він завдав чоловіку численних ударів ножем у різні ділянки тіла, внаслідок чого той помер.

Як повідомили у поліції, 6 серпня вранці на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Івасюка в Червонограді виявили тіло чоловіка з ознаками вбивства. Загиблим виявився 43-річний місцевий мешканець, на його тілі було ножові поранення.

Слідчі зʼясували, що загиблий був у гостях у 71-річного знайомого. Чоловіки пили алкоголь, пізніше між ними конфлікт, під час якого господар завдав гостю декілька ударів ножем у спину та інші ділянки тіла. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та повідомили 71-річному чоловіку відповідну підозру. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.