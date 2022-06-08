9 червня через витік газу буде тимчасово припинено газопостачання у смт. Брюховичі, с. Бірки, Воля-Гомулецька, Рясне-Руське та на кількох вулицях Львова.

«У зв’язку із ліквідацією витоків на газопроводі середнього тиску, а також роботах в межах смт. Брюховичі та с. Бірки, буде тимчасово припинено газопостачання», – повідомили у прес-службі «Львівгазу».

Газопостачання буде тимчасово припинено з 10 ранку у четвер, 9 червня за такими адресами:

Брюховичі,

Бірки,

Воля-Гомулецька,

Рясне-Руське,

Львів: вул. Бічна Сотника Панаса, Дорогочинська, Хасевича, Ярославська, Вересая, Смолича, Бажана, Любачівська, Пикулицька, Коріятовича, Мигаля, Трясила, Яновського, Дубровицька, Чисанівська, Лукасевича, Брюховицька, Величковського.

Відновлення газопостачання відбуватиметься після 16:00.