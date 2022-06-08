У четвер не буде газу на окремих вулицях Львова та у довколишніх селах
Газовики проводитимуть аварійні роботи на газопроводі
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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9 червня через витік газу буде тимчасово припинено газопостачання у смт. Брюховичі, с. Бірки, Воля-Гомулецька, Рясне-Руське та на кількох вулицях Львова.
«У зв’язку із ліквідацією витоків на газопроводі середнього тиску, а також роботах в межах смт. Брюховичі та с. Бірки, буде тимчасово припинено газопостачання», – повідомили у прес-службі «Львівгазу».
Газопостачання буде тимчасово припинено з 10 ранку у четвер, 9 червня за такими адресами:
- Брюховичі,
- Бірки,
- Воля-Гомулецька,
- Рясне-Руське,
- Львів: вул. Бічна Сотника Панаса, Дорогочинська, Хасевича, Ярославська, Вересая, Смолича, Бажана, Любачівська, Пикулицька, Коріятовича, Мигаля, Трясила, Яновського, Дубровицька, Чисанівська, Лукасевича, Брюховицька, Величковського.
Відновлення газопостачання відбуватиметься після 16:00.
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