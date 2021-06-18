У членів «Муніципальної варти» Києва знайшли зброю з зони ООС
Працівники Служби безпеки України запідозрили членів «Муніципальної варти» Києва в організації незаконного стрілецького полігону на території колишнього дитячого табору. Крім того, під час обшуків у них знайшли зброю, яку незаконно вивезли з зони проведення операції Об’єднаних сил.
«До організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку “Муніципальна варта”.Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС», – повідомив прес-центр СБУ в п’ятницю, 18 червня.
Фото СБУ
Під час обшуків у членів «Муніципальної варти» Києва правоохоронці знайшли і вилучили:
- гранатомет РПГ-22;
- 400 г тротилу;
- 2 корпуси гранат РГД-5;
- напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм;
- майже сотню набоїв різного калібру;
- значну кількість мисливської нарізної зброї.
Наразі СБУ розслідує дії членів «Муніципальної варти» за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.