Члени «Муніципальної варти» Києва організували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору

Працівники Служби безпеки України запідозрили членів «Муніципальної варти» Києва в організації незаконного стрілецького полігону на території колишнього дитячого табору. Крім того, під час обшуків у них знайшли зброю, яку незаконно вивезли з зони проведення операції Об’єднаних сил.

«До організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку “Муніципальна варта”.Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС», – повідомив прес-центр СБУ в п’ятницю, 18 червня.

Фото СБУ

Під час обшуків у членів «Муніципальної варти» Києва правоохоронці знайшли і вилучили:

гранатомет РПГ-22;

400 г тротилу;

2 корпуси гранат РГД-5;

напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм;

майже сотню набоїв різного калібру;

значну кількість мисливської нарізної зброї.

Наразі СБУ розслідує дії членів «Муніципальної варти» за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.