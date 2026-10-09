Затриманий Міхаїл Звінчук (справа)

Чорногорська поліція спільно з Агентством нацбезпеки країни провели операцію з затримання російського пропагандиста й автора мережі «Рибарь» Міхаїла Звінчука, а також інших її членів. Про це повідомило чорногорське медіа «Побjеда» у пʼятницю, 9 жовтня.

За даними видання, правоохоронці затримали у Рісані на узбережжі Которської затоки 35-річного Звінчука та його дружину Валерію, яку також звинувачують в адмініструванні каналу. Крім того, правоохоронці затримали ще трьох людей.

Міхаїл Звінчук спільно з росіянином Дєнісом Щукіним заснував канал «Рибарь» ще у 2018 році. Він став одним із найвпливовіших російських військових каналів у телеграмі – наразі він має близько 1,5 млн підписників. До своєї медійної діяльності Звінчук входив до інформаційних структур російського міністерства оборони.

З 2023 року проти Звінчука запровадив санкції Європейський Союз. У пояснювальній записці йдеться, що окрім управління каналом «Рибарь», він був членом робочої групи, створеної російським диктатором Владіміром Путіним для координації діяльності, пов'язаної з війною в Україні, а також дезінформації та російської пропаганди.

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За даними Великої Британії, «Рибарь» брав участь у маніпуляціях іноземною інформацією та втручання в демократичні процеси за часткового фінансування «Ростеху». Крім того, британський уряд повідомляв, що «Рибарь» використовує згенеровані штучним інтелектом псевдодослідження на контент, щоб впливати на громадську думку та просувати російські наративи.

За даними Інституту вивчення війни США (ISW), станом на листопад 2024 року «Рибарь» охоплював понад 250 каналів звʼязку 28 мовами. Крім того, мережа відкривала медіашколи у Сербії, Боснії та Герцеговині та Киргизстані.

У 2024 році влада США оголосила винагороду до 10 млн доларів за інформацію про діяльність мережі «Рибарь». Американський Держдеп підозрює учасників мережі в операціях іноземного впливу.

У лютому 2026 року OpenAI заблокувала мережу «Рибарь» за підготовку контенту для інформаційно-психологічних спецоперацій. Зокрема, один із заблокованих каналів мережі створював ІПСО про політику в Демократичній Республіці Конго, Камеруні, Бурунді та Мадагаскарі для організації протестів.