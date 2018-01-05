У Данії знайшли зниклу пляшку горілки вартістю у мільйон євро

Дорогий раритет знайшли на будівельному майданчику за 10 кілометрів від Копенгагену

Вкрадену в Данії пляшку горілки, вартість якої становить близько мільйона євро, знайшли на будівельному майданчику за 10 кілометрів від столиці країни Копенгагена. Про це у своєму мікроблозі в Twitter повідомляє поліція Копенгагена у п'ятницю, 5 січня, передає DW.

«Пляшку знайшов перехожий на будівельному майданчику в населеному пункті Шарлоттенлунд, розташованому приблизно за 10 км на північ від Копенгагена», - йдеться в повідомленні.

Den dyre vodka-flaske der blev stjålet på Vesterbro natten til tirsdag er fundet. Den blev fundet af en borger på en byggeplads i Charlottenlund #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 5, 2018

Власник колекції, з якої викрали раритет, Брайан Енгберг розповів журналістам, що пляшку знайшли порожньою. На перший погляд, ушкоджень на ній не виявлено. За словами Енгберга, пляшка виготовлена з трьох кілограмів золота і такого самого обсягу срібла. Її вартість оцінюється в один мільйон євро.

Зазначимо, що пляшка зникла з колекції, яка зберігається у барі Cafe 33 в Копенгагені, у ніч на 2 січня.

В інтерв'ю тележурналістам власник колекції розповів, що «позичив у Росії» пляшку близько півроку тому. Вона прикрашена емблемою з автомобілем, що брав участь у ралі Монте-Карло в 1912 році, а також частиною його шкіряного сидіння. Горілка була зроблена приватною компанією Dartz Motorz, яка базується в Латвії і спеціалізується на виробництві бронеавтомобілів.