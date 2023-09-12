40-річному поляку повідомили про підозру за погрози, тілесні ушкодження та образи

У Ґданську на півночі Польщі два пасажири таксі Uber ображали та напали на 28-річного водія-українця. Інцидент трапився у п’ятницю, 8 вересня, близько опівночі під час поїздки з аеропорту. Поліція вже затримала хуліганів. Про це повідомив сайт Zawsze Pomorze.

Центр моніторингу поведінки расизму і ксенофобії оприлюднив відео інциденту, на якому видно, що у салон авто сіли два чоловіки. Пасажир, що сів поруч з водієм, пив пиво з пляшки. Очевидно, водій зробив йому зауваження. Подальший діалог оприлюднений на відео. Всі репліки пасажира супроводжувалися брутальною лайкою.

«Це вони приїхали до Польщі, щоб їздити на таксі. А я його утримую і доплачую, а він мені каже, що не можу випити пива. Якщо я є поляком, то ти мені не кажи, що я маю робити у своїй країні. Маю тебе в х*ю. Зараз дістанеш п**ди, висядеш на першому перехресті. Забагато вам польська держава дала», – каже агресивний пасажир таксі на передньому сидінні.

Тоді пасажир захотів вийти з авто, продовжуючи обзивати та матюкати водія. Після цього він вдарив його в обличчя, зірвав окуляри і почав заламувати йому руки. Водій застосував балончик зі сльозогінним газом і почав кричати: «Помогите, убивают!». Його клієнти налякалися шуму і втекли.

Нападника та його товариша, який сидів на задньому сидінні авто, поліція вже затримала. Їм 40 та 43 років. 40-річного жителя Пруща-Гданського затримали в неділю. Йому мають обрати запобіжний захід. Другого зловмисника затримали в аеропорту Краків-Баліце, коли він намагався вилетіти до Норвегії. Постраждалий водій наполягає, що причиною нападу є саме його українська національність.

«40-річному чоловіку пред’явлено підозру за погрози, тілесні ушкодження та образи, йому оберуть запобіжний захід. 43-річному чоловіку з Малопольського воєводства висунуть звинувачення у погрозах», – повідомила прес-офіцерка муніципальної поліції в Ґданську Магдалена Ціска.

За польським законодавством, злочинні погрози та заподіяння легкої шкоди здоров’ю караються позбавленням волі до 2 років, а образа – штрафом або обмеженням волі.