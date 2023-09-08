За заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі

У польському Ґданську поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на двох 16-річних підлітків з України. Про це у п’ятницю, 8 вересня, пишуть польські ЗМІ.

Зокрема, як пише TVN24, ще в понеділок, 4 вересня, поліція в Ґданську отримала повідомлення про напад на дівчину-підлітка. Повідомлялося, що 26-річна жінка підійшла до дівчини і безпричинно почала бити її кулаками по обличчю. Крім того, вона кинула в неї її телефон.

На захист дівчини встав її 16-річний товариш, на якого напали вже двоє чоловіків. Зловмисники вдарили його кілька разів і душили, знищивши окуляри, а також викинули у воду його сумку з телефоном.

Запис цієї події з'явився в соцмережах. На ньому видно, як жінка тягне та б’є по голові дівчину, що лежить на землі. На задньому плані звучать лайливі образи на адресу українців, зокрема: «Геть в Україну!» (польські ЗМІ наводять фрази: «Co k*** przepraszam?» i «Wyp****ć do siebie na Ukrainę!».) Схожа сцена відбувалася і під час побиття 16-річного хлопця, зазначає Wydarzenia.interia.

Запис, який спочатку з'явився на Twitter-профілі Центру моніторингу расистської поведінки, опублікувало видання Trojmiasto.

відео Trojmiasto

Працівники поліції, які прибули на місце події, на основі свідчень потерпілої затримали нападницю. Жінка була п'яна і мала понад 0,5 проміле алкоголю в організмі. Затриману жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Справою зайнялися криміналісти, які почали шукати винних у побитті 16-річного підлітка.

Вже в середу одного із нападників, а саме 28-річного жителя Ґданська, поліцейські затримали. А ввечері четверга – третього нападника, яким виявився 43-річний місцевий мешканець.

Затриману жінку звинувачують у нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень 16-річній дівчині, знищенні її телефону та завданні шкоди на суму 1000 злотих. Прокурор встановив за нею поліцейський нагляд і заборонив спілкуватися з потерпілою та свідками, а також наближатися до потерпілої.

28-річного зловмисника звинувачують у побитті 16-річного підлітка, знищенні його окулярів, сумки та телефону та спричиненні збитків на загальну суму понад 3000 злотих. За рішенням прокурора чоловік також перебуває під наглядом поліції, йому заборонено спілкуватися зі свідками, потерпілим, а також наближатися до потерпілого.

Очікується, що 43-річному обвинуваченому висунуть офіційну підозру вже сьогодні до кінця дня.

За заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Таке ж покарання передбачено за пошкодження майна. За участь у побитті передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.