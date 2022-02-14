У понеділок, 14 лютого, на самісінькій верхівці львівської Ратуші одружилася пара закоханих. Таку унікальну нагоду їм подарувало радіо Люкс ФМ. Пара перемогла в акції «Одруження на висоті». Серед десятка історій кохання саме заявка Павла та Наталії найбільше припала радійникам до душі. Тож вирішили одружити саме їх. Обітниці наречені давали у прямому ефірі.

Свої долі Павло та Наталя поєднали на висоті 65 метрів. Та ще й у найромантичніший день у році – День святого Валентина. Знайомі молодята лише вісім місяців, та почуттів уже достатньо на все життя. Тож, коли почули, що на Люкс ФМ стартувала акція «Одруження на висоті», задумалися.

«Ми для себе написали нашу історію знайомства. Що Павло її скинув, я до останнього не знала. Ми лише жартували один з одним. Але те, що він насправді скинув, я не знала. Руки тряслися, не знали, що робити, але щастя було неймовірне. Те, що в нас вийде виграти, ніколи б не подумала, чесно вам скажу», – розповідають наречені Павло та Наталя.

Він – лікар екстреної медичної допомоги, а вона – організаторка масових заходів. Познайомилися під час події, де працювали обоє, відтоді все і закрутилося. Одружитися планували, але влітку. Тож, що це станеться так швидко, не очікував ніхто.

«То так неочікувано. Я в таке не вірила, що може так статися. Ми спочатку думали, що то жарт», – пригадують батьки нареченої Леся та Григорій.

«Приємно були здивовані, мали сина, а тепер маємо ще дочку. Так що будемо поважати, любити. Емоції зашкалюють, я вам скажу. Дуже хороші емоції», – кажуть батьки нареченого Людмила та Ярослав.

Коли всі гості зібралися, за справу береться ведучий церемонії Андрій Жолоб: «Владою наданою мені вашими родинами, вашими друзями і Люкс ФМ – оголошую вас чоловіком та дружиною».

Свою обітницю молодята закріпили запашною віденською кавою.

«Ще не віриться. Але будемо помаленьку звикати до нового статусу: чоловіка та дружини», – додають наречені.

Акцію «Одруження на висоті» радіо Люкс ФМ проводить вже втретє.

«Ми захотіли подарувати закоханим слухачам Люкс ФМ щось особливе. І трошечки подумали і придумали таку акцію. Учасники попередніх років живуть щасливо, в них народжуються дітки. Вони нам дякують, і ми сподіваємося, що Павло і Наталя теж будуть дуже щасливі», – каже програмний директор Люкс ФМ Михайло Безпалько.

Таку ж акцію на радіо Люкс ФМ планують продовжувати і у наступному році.

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