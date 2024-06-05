Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи

У Дніпрі колишні працівники банку вкрали у вкладників понад 60 млн грн. За даними слідчих, шахрайську схему організував начальник одного з відділень банку. Про це у середу, 5 червня, повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції Дніпропетровщини.

Слідчі встановили, протягом 2020-2021 років на той час начальник одного з відділень комерційного банку організував схему з привласнення грошей вкладників. До шахрайської схеми він залучив головну фахівчиню банку та касирку відділення.

Злочинці пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Організатор та його спільниці допомагали оформити пакет необхідних документів, але отримані від клієнтів гроші на депозитні рахунки не перераховували.

«З метою прикриття фінансових махінацій фігуранти від імені вкладників через деякий час подавали заявки про закриття депозитів та проведення розрахунків відповідно до договорів. Отримані в такий спосіб гроші розподілялися між всіма учасниками шахрайської схеми», – повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини.

Наразі слідчі встановили причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Поліцейські провели низку обшуків у спільників та вилучили автомобіль, банківські документи, чорнові записи.

Екскерівнику відділення банку та двом співучасницям злочинної схеми, слідчі повідомили підозру у шахрайстві та підробленні документів. Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.