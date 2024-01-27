Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав уродженця Дрогобича Андрія Мирошниченка винним в пропозиції дати поліцейським 5 тис. грн хабара під час затримання за п’яну їзду. До суду надійшла угода про визнання винуватості, згідно з якою 24 січня водію присудили 17 тис. грн штрафу.

27 жовтня 2023 року, близько 23:20 по вулиці Трускавецькій в Дрогобичі поліцейські зупинили авто Mersedes-Benz ML через порушення правил дорожнього руху. За кермом виявили нетверезого водія Андрія Мирошниченка, тоді алкотестер показав 2,44% проміле алгоголю в його організмі. У вересні 2023 року чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за п’яне водіння.

Як ідеться у тексті вироку, за годину після затримання Андрій Мирошниченко в службовому авто запропонував поліцейським 5 тис. грн хабара, аби вони не складали на нього адмінпротокол за повторну п’яну їзду. Такі дії слідчі кваліфікували як пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

У суді обвинувачений повністю визнав всі обставини та просив суд затвердити попереднього укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості. За узгодженим покаранням Андрій Мирошниченка сплатить 17 тис. грн штрафу. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.

Додамо, згідно з постановою Дрогобицького міськрайонного суду, 24 листопада 2023 року за повторне п’яне водіння Андрія Мирошниченка на 3 роки позбавили водійських прав, а також зобов’язали сплатити 34 тис. грн штрафу.